A diretora do Programa Nacional para a Infeção VIH/Sida e Hepatites Virais alertou hoje para a necessidade de os portugueses fazerem o teste de diagnóstico destas doenças silenciosas para que possam ser tratados atempadamente no caso de estarem infetados.

"O pior de tudo é a pessoa viver com a infeção e não saber. Isso sim é que é perigoso para o próprio e para a sociedade", porque "a partir do momento que sabe, a pessoa pode ter acesso aos cuidados de saúde que necessita", disse Isabel Aldir, que falava à agência Lusa a propósito da "Semana Europeia do Teste VIH e Hepatites Virais", que hoje se inícia e se estende até 29 de novembro com ações de rastreio em todo o país.

A médica infeciologista explicou que esta iniciativa pretende "alertar a população para a necessidade de fazerem os testes para diagnóstico das hepatites virais e da infeção VIH" porque são doenças que podem não se manifestar durante muitos anos.