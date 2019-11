Guiné-Bissau/Eleições

O candidato às eleições presidenciais na Guiné-Bissau Umaro Sissoco Embaló prometeu hoje expulsar todas as forças estrangeiras do território caso seja eleito no próximo domingo e confirmou a existência de um acordo contra o candidato do partido no poder.

"Se for eleito Presidente da República, a primeira coisa que vou fazer é todas aquelas forças estrangeiras que estão na Guiné têm que se ir embora porque a Guiné-Bissau tem as Forças Armadas, a polícia e tenho que obrigar o Governo a investir na capacitação das nossas forças de defesa e segurança. Não é ir recorrer às forças estrangeiras para manter a paz. Nós não estamos em guerra", explicou Sissoco Embaló.

O candidato apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15, líder da oposição) fez estas declarações na cidade da Praia, após um encontro, a seu pedido, com o Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca.