O presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP), Fernando Curto, disse hoje que é urgente a entrada de novos bombeiros nas corporações, razão pela qual quer sensibilizar os responsáveis nacionais e locais para a realização de novas recrutas.

"Os efetivos são quadros já com uma idade muito grande. São quadros envelhecidos com 40 e 50 anos. Há uma urgência grande de reposição de quadros", disse à agência Lusa Fernando Curto à saída de uma reunião promovida, no Porto, pela ANBP e pelo Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais que juntou comandantes de várias corporações.

Fernando Curto revelou que na terça-feira se vai reunir com o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e que o tema do envelhecimento de quadros será abordado, bem como o da idade de aposentação dos bombeiros.