Actualidade

O secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva, afirmou hoje à agência Lusa que "não é necessário uma revolução" no setor, mas uma estratégia para o desenvolver.

À margem da abertura oficial da conferência da organização Europa Cinemas, hoje em Lisboa, Nuno Artur Silva disse que a criação de uma secretaria de Estado "pode trazer a importância do Cinema, Audiovisual e dos Media para um patamar diferente, mais político, mais estratégico".

"Estamos a viver, em termos de cinema, um dos melhores anos... Ninguém diria que o ano zero tinha sido há tão pouco tempo [2012, quando não abriram os concursos de apoio financeiro]. Encontro a área com sinais muito positivos, não só do ponto de vista dos filmes que estão em exibição, como do ponto de vista da estabilidade das instituições que estão a trabalhar. Não é necessário uma revolução, nem alteração do que existe. O que é necessário é, a partir do que existe, desenvolver", disse.