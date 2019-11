Actualidade

O Ministério Público (MP) acusa o presidente da Câmara de Albergaria-a-Velha, António Loureiro, um dos arguidos da operação "Ajuste Secreto", de ter retirado dos cofres do município verbas para a realização de obras particulares, em troca de apoio político.

Em causa está a pavimentação de uma via de acesso a uma empresa situada na zona industrial de Albergaria-a-Velha, numa área de cerca de 180 metros quadrados, que o autarca mandou fazer sem qualquer procedimento contratual e que terá custado cerca de 4.000 euros.

Segundo a acusação do (MP), consultada hoje pela Lusa, o dono da empresa insistiu junto do presidente da Câmara que acedeu a realizar o trabalho em troca do apoio à sua candidatura às eleições de 2017, integrando a lista de apoiantes do CDS.