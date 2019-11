Bolívia

O Governo interino da Bolívia acusou hoje o ex-Presidente Evo Morales, exilado no México, dos crimes de "sediação e terrorismo" por incitamento ao bloqueio de alimentos, divulgando uma gravação para sustentar a acusação.

"Pedimos a pena máxima pelos crimes de sediação e terrorismo", disse o ministro do Interior interino, Arturo Murilo, em declarações aos jornalistas à saída do Ministério Público, após ter formalizado a queixa.

Na quarta-feira de manhã, o ministro do Interior divulgou aos 'media' uma gravação de uma conversa telefónica que, segundo as autoridades bolivianas interinas, ocorreu entre Evo Morales e um dos seus apoiantes e líderes do movimento que tem liderado os recentes protestos na Bolívia.