Actualidade

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, disse hoje em Coimbra que espera, a curto prazo, concluir o processo de equiparação dos médicos do Instituto Nacional de Medicina Legal (INML) aos do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

"Não quero comprometer-me com datas, o que posso assumir é que o ministério tem estado a trabalhar ativamente com o Ministério das Finanças e nesta altura também com a ministra da Modernização e do Emprego Público no sentido de rapidamente ser concluído o processo", disse a governante aos jornalistas.

A ministra falava no final da sessão de abertura do 18.º Congresso Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, no auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra, tendo adiantado que até ao final do ano é um prazo "muito apertado".