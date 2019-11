Actualidade

A exposição com as obras inéditas dos cinco artistas, incluindo dois coletivos, finalistas do Prémio Sonae Media Art, será inaugurada no dia 28 de novembro, no Museu Nacional de Are Contemporânea - Museu do Chiado, em Lisboa.

Diogo Tudela, Francisca Aires Mateus, Rudolfo Quintas e mais dois coletivos - o coletivo Berru (Bernardo Bordalo, Mariana Vilanova, Rui Nó e Sérgio Coutinho), e o coletivo constituído por João Correia, Sérgio Rebelo e Tiago Martins - são os artistas finalistas ao prémio anunciados em maio deste ano.

De acordo com o museu, a exposição é inaugurada nesse dia, às 19:00, e ficará patente até 02 de fevereiro de 2020, enquanto o vencedor do prémio, no valor de 40 mil euros, será conhecido a 04 de dezembro deste ano.