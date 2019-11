Actualidade

O estudo do programa Blue Azores sugere, como uma das "prioridades para as políticas de conservação marinha nos Açores", a promoção das "pescarias locais e sustentáveis" e a eliminação das "práticas de pesca destrutivas".

"Melhorar medidas para a pesca que promovam as pescarias locais sustentáveis e eliminem as práticas de pesca destrutivas e insustentáveis, como sejam o uso de palangres de superfície e redes de emalhar, e reduzam os impactos do palangre de fundo nos montes submarinos e nas comunidades bentónicas", lê-se nas recomendações finais do relatório realizado a pedido do Governo dos Açores, hoje apresentado publicamente no concelho de Lagoa, na ilha de São Miguel.

O programa Blue Azores resulta de uma parceria entre o Governo dos Açores, a fundação Oceano Azul e a Waitt Foundation, e visa "contribuir para que os Açores sejam uma economia modelo para uma sociedade azul onde o capital natural é protegido, valorizado e promovido".