Actualidade

O turismo em massa está a afetar o Porto e Santiago de Compostela (Galiza/Espanha) e é preciso evitar os erros cometidos em Alfama (Lisboa), alertou hoje o secretário-geral do Eixo Atlântico, Xoán Mão.

As cidade de Santiago de Compostela, "devido ao Ano Santo de 2021", e do Porto, pela "acumulação de turistas no mesmo espaço de tempo" e que se está a converter "num parque temático", correm o risco de lhes acontecer o que está a suceder em Alfama. Alfama já não é um bairro de Lisboa, pode ser perfeitamente de qualquer parte do mundo", avisou Xoán Mao.

À margem da apresentação pública em Matosinhos do estudo "Impacto do Turismo na Morfologia Urbana dos Municípios do Eixo Atlântico", o secretário-geral da entidade que congrega municípios do Norte de Portugal e da Galiza, denunciou que os estudantes universitários de Santiago de Compostela estão com um "problema gravíssimo" de alojamento em 2021, por causa do Sno Santo, que os está a impedir de conseguir contrato de arrendamento até ao final do ano letivo.