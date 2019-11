Actualidade

O Conselho Regional do Norte aprovou hoje por "larga maioria" uma moção que defende a necessidade de o país "trilhar rapidamente" o caminho da regionalização política e administrativa.

"O conselho regional, por ampla maioria, entendeu dar uma palavra de acolhimento à necessidade de trilharmos rapidamente um caminho de regionalização política e administrativa do país, de modo a podermos gerir melhor aquelas que são as nossas competências, também os nossos problemas e constrangimentos e, sobretudo, aproveitar bem os nossos ativos e os nossos recursos", afirmou Miguel Alves, presidente do conselho.

O órgão consultivo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) esteve hoje reunido em Ribeira de Pena, distrito de Vila Real, e tomou uma posição sobre o "relatório Cravinho" que, em julho, foi entregue na Assembleia da República.