O presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos (CDU), manifestou-se hoje confiante na "rápida reabertura das urgências pediátricas do hospital Garcia de Orta, após uma reunião com a ministra da Saúde, Marta Temido.

"A senhora ministra não se comprometeu com uma data, mas percebi que tem soluções e que está a trabalhar nelas. Esperamos que esta vontade que eu vi hoje se traduza na reabertura, o mais rapidamente possível, da urgência pediátrica", afirmou aos jornalistas o autarca comunista.

Joaquim Santos presidiu uma delegação da Câmara Municipal do Seixal, no distrito de Setúbal, que se reuniu esta tarde no Ministério da Saúde, em Lisboa, com a ministra Marta Temido para abordar, entre outros temas, os constrangimentos do encerramento noturno das urgências pediátricas do hospital Garcia de Orta.