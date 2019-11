Actualidade

A TAP concluiu hoje "com sucesso" a oferta de obrigações sénior a cinco anos, num total de 375 milhões de euros, com uma taxa de juro de 5,625%, de acordo com um comunicado divulgado pela companhia.

Isso quer dizer que a empresa irá pagar mais para levar a cabo a operação do que quando emitiu obrigações para o retalho há cinco meses, colocando nessa altura 200 milhões de euros em títulos a quatro anos com uma taxa de juro de 4,375%.

Na mesma nota, publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a TAP informa que "concluiu com sucesso o 'pricing '[preço] de obrigações sénior 5,625% com o valor nominal agregado de 375 milhões de euros e com maturidade em 2024".