Actualidade

O conselho de Administração da Navigator designou António Redondo para presidente da Comissão Executiva (CEO) da empresa, funções que assumirá a partir de 01 de janeiro de 2020, foi hoje comunicado ao mercado.

"Em reunião do Conselho de Administração realizada hoje, foi deliberado designar, com efeitos a partir do dia 01 de janeiro de 2020, o administrador executivo Senhor Eng.º António Redondo como presidente da Comissão Executiva", refere a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O comunicado precisa ainda que até 01 de janeiro de 2020, o presidente do Conselho de Administração, João Castello Branco, continuará a desempenhar as funções de presidente da Comissão Executiva.