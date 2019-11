Actualidade

O vice-presidente da Câmara de Matosinhos, Fernando Rocha, admitiu hoje que a autarquia pode vir a implementar um regulamento para o Alojamento Local caso os pedidos comecem a ser alarmantes, à semelhança do município do Porto.

"Quando entendermos que os números [de AL] começam a ser preocupantes iremos ter que tomar medidas e as medidas são as que tomou o Porto, e que são restritivas", declarou aos jornalistas Fernando Rocha, à margem da apresentação do estudo sobre "Impacto do Turismo na Morfologia Urbana dos Municípios do Eixo Atlântico".

Questionado pela Lusa para concretizar o que significava para a Câmara de Matosinhos números alarmantes de pedidos de AL no concelho, Fernando Rocha referiu que seria sempre "mais do dobro" dos pedidos que teve entre 2018 e 2019 e que eram até 315 até à última quinta-feira, dia 21.