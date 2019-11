Actualidade

Visitas guiadas a laboratórios, palestras com cientistas e exposições são algumas das 350 atividades gratuitas previstas na Semana da Ciência e Tecnologia 2019, que começa no domingo e termina no dia 30, foi hoje divulgado.

A iniciativa, que decorre em vários pontos do país, é organizada pela Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e envolve escolas, instituições científicas, universidades e museus.

No domingo, Dia Nacional da Cultura Científica, o Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, terá excecionalmente entrada livre e acolherá a cerimónia de entrega dos prémios Ciência Viva - Associação Mutualista Montepio, que este ano distinguem o astrofísico e ex-diretor do Observatório Astronómico de Lisboa Rui Agostinho, o professor de físico-química Paulo Sanches e o programa da CMTV "Falar Global".