Actualidade

O Sindicato dos Médicos da Zona Sul advertiu hoje que os médicos de família dos centros de saúde de Almada e Seixal estão a ser obrigados a fazer "horas extraordinárias" devido à situação do Hospital Garcia de Orta.

"A incapacidade gestionária da situação levou a que a alternativa passe por impor o prolongamento do funcionamento dos centros de saúde [...] à custa de trabalho extraordinário, por parte dos médicos de família já sobrecarregados com os cuidados a uma população altamente carenciada", frisou o sindicato, em comunicado.

Na semana passada, a ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou que a urgência pediátrica do Garcia de Orta, em Almada, no distrito de Setúbal, iria passar a encerrar todas as noites, entre as 20:00 e as 08:00, apontando como alternativa dois centros de saúde que alargaram o seu horário.