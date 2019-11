Actualidade

A Câmara do Porto diz que a proposta de protocolo da ARS-Norte para a criação de uma sala de consumo protegido "diverge totalmente" do negociado e pediu hoje à tutela que clarifique o apoio do Governo à sua implementação.

Numa carta enviada hoje ao Ministério da Saúde, a que a Lusa teve acesso, a autarquia defende que a tutela não pode "alijar responsabilidades que são suas" e lembra que o município assumiu sempre a sua disponibilidade como "parceiro de um programa do Ministério da Saúde, aceitando cofinanciá-lo e colaborando na sua implementação designadamente quanto às localizações e articulação com a rede, tal como previsto na Lei".

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte propõe que seja a Câmara do Porto a assegurar a execução física e financiamento das unidades de consumo vigiado no concelho, durante os primeiros 20 meses do programa.