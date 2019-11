DGArtes

Os resultados definitivos do concurso de Apoio Sustentado da Direção-Geral das Artes, na área da Cruzamento Disciplinar, para 2020-2021, contemplam 13 estruturas, com perto de 2,9 milhões de euros, confirmando os resultados provisórios divulgados em outubro.

De acordo com os resultados definitivos publicados hoje pela Direção-Geral das Artes (DGArtes), as estruturas contempladas com mais verbas são Osso - Associação Cultural, da Região Centro, que receberá um financiamento total próximo de 278 mil euros, em 2020-2021, e a Companhia Cão Danado, com pouco mais de 258 mil euros, para o mesmo período.

A Companhia Caótica, da região de Lisboa, e a Anda & Fala, dos Açores, responsável pelo festival Walk&Talk, sucedem-se na lista de entidades a financiar, com cerca de 189 mil e perto de 184 mil euros, respetivamente, a atribuir durante os próximos dois anos.