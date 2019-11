DGArtes

A Plataforma Cultura em Luta estima que faltem 13 milhões de euros para apoiar todas as estruturas elegíveis, nos concursos bienais de apoio às artes, na área da criação do programa sustentado, considerando o "quadro catastrófico" dos resultados.

Em conferência de imprensa, hoje, em Lisboa, a Plataforma sublinha que, nos concursos de apoios bienais, "fica sem apoio do Estado uma imensa maioria de estruturas e projetos elegíveis com pontuação positiva".

"Se tivermos como ponto de referência o critério de financiamento segundo a pontuação [obtida no concurso], estão em falta cerca de 13 milhões de euros para apoiar todas as estruturas elegíveis no biénio 2020-2021 (41% de reforço necessário)", referiu Hugo Barros, da coordenação da Plataforma, .