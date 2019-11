Actualidade

O Ministério das Finanças afirma hoje, em reação à manutenção pela Fitch do 'rating' de Portugal com perspetiva positiva, que as principais agências de notação financeira atribuem um 'outlook' positivo para o país, antecipando "futuras subidas" da avaliação.

"Depois de a DBRS ter decidido, em outubro, aumentar a notação da República, as principais agências internacionais apresentam uma perspetiva positiva para a dívida soberana portuguesa, antecipando assim futuras subidas de 'rating'", afirma o Ministério das Finanças em comunicado hoje divulgado, depois de a agência de notação financeira Fitch ter decidido reiterar o 'rating' de Portugal em 'BBB', com perspetiva positiva.

O ministério liderado por Mário Centeno refere que "a agência Fitch destaca como pontos fortes da economia portuguesa, em comparação com outras economias com a mesma notação, a manutenção da estabilidade política e institucional, e o maior nível de rendimento per capita", reiterando também "a confiança nas opções de política económica e orçamental do Governo".