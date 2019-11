Guiné-Bissau/Eleições

O candidato às presidenciais guineenses de domingo Domingos Simões Pereira considerou hoje que constitui "um sentimento de derrota" o acordo que os seus adversários se preparam para assinar para apoiarem um candidato único contra si numa eventual segunda volta.

Em declarações à agência Lusa à margem do comício de encerramento da campanha eleitoral, o candidato apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) referiu que esse anúncio "a dois dias das eleições" só pode significar "um sentimento de derrota" e a "intenção de questionar ou colocar em causa aquilo que é a liberdade de escolha do povo guineense".

O candidato disse esperar "que o povo guineense saiba compreender isso e saiba responder a isso", à margem do comício no estádio Lino Correia, palco tradicional do comício que encerra as campanhas do PAIGC, que juntou milhares de apoiantes do líder do partido.