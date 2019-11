Actualidade

O Tribunal de Cascais marcou hoje para 06 de dezembro o acórdão do julgamento do antigo inspetor da Polícia Judiciária Paulo Pereira Cristóvão e do líder da claque Juventude Leonina, Nuno Mendes (Mustafá), no processo de assaltos a residências.

A leitura do acórdão foi agendada para as 14:00 pela presidente do coletivo de juízes, Ema Vasconcelos, após terminarem as alegações finais da defesa dos 17 arguidos, acusados pelo Ministério Público (MP) de pertencerem a uma alegada rede criminosa de assaltos violentos a residências na Área Metropolitana de Lisboa, indicou à agência Lusa o advogado Lopes Guerreiro.

Em 18 de outubro, a procuradora do MP Paula Ferraz defendeu, nas suas alegações, a condenação de todos os arguidos, exceto de Celso Augusto, apontado por Pereira Cristóvão como sendo a pessoa que dava as informações sobre as vítimas e as residências a assaltar.