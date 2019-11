Guiné-Bissau/Eleições

O candidato do Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15) às presidenciais de domingo na Guiné-Bissau pediu hoje a Domingos Simões Pereira, candidato do PAIGC, no poder no país, para o apoiar na segunda volta.

No comício final da campanha para as eleições presidenciais, realizado no Espaço Verde, em Bissau, Umaro Sissoco Embaló considerou que Domingos Simões Pereira não vai conseguir passar à segunda volta do escrutínio e pediu-lhe o seu apoio.

Domingos Simões Pereira é o candidato do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), vencedor das legislativas de março, e é dado como um dos favoritos na corrida à Presidência da República.