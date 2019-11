Actualidade

O treinador do Flamengo, o português Jorge Jesus, manifestou-se hoje "confiante" num triunfo sobre os argentinos do River Plate, na final da Taça Libertadores de futebol, uma competição que tem "o mesmo prestígio" da Liga dos Campeões europeus.

"No dia em que decidi vir para o Flamengo, num almoço com a minha equipa técnica, disse-lhes para prepararem as malas, porque íamos trabalhar para o Brasil e íamos ser finalistas da Libertadores. Vínhamos com essa ideia", afirmou Jorge Jesus, em conferência de imprensa.

O técnico do Flamengo falava na antevisão da final da Libertadores, que vai opor o conjunto do Rio de Janeiro aos argentinos do River Plate, detentores do troféu, no sábado, em Lima, no Peru.