Moçambique/Dívidas ocultas

O júri do julgamento de Jean Boustani, alegadamente envolvido em negócios que provocaram as dívidas ocultas de Moçambique, que decorre num tribunal de Nova Iorque, adiou as deliberações para 02 de dezembro.

O júri de 12 pessoas responsável pelo veredicto não conseguiu chegar hoje a uma decisão unânime sobre a culpa ou inocência de Jean Boustani, acusado pelo Governo federal dos Estados Unidos da América de conspiração para cometer fraude em valores mobiliários, conspiração para cometer fraude de transferências e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.

Os jurados voltam a reunir em 02 de dezembro, depois de uma semana de paragem para a celebração do Dia de Ação de Graças, o feriado de 28 de novembro nos Estados Unidos.