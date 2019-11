Actualidade

O antigo piloto Joaquim Moutinho, campeão nacional de ralis em 1985 e 1986, morreu hoje aos 67 anos, após doença prolongada, informou a Renault em comunicado.

"Até sempre e obrigado Joaquim Moutinho! É com profunda consternação que a Renault Portugal recebeu a notícia do falecimento de Joaquim Moutinho", pode ler-se na nota da marca, dando conta da morte do seu antigo piloto.

Além de ter conquistado os títulos nacionais de 1985 e 1986, representando a Renault, Joaquim Moutinho foi ainda o único português a vencer uma prova do campeonato do mundo, o Rali de Portugal de 1986, marcado pelo trágico acidente de Joaquim Santos, no qual morreram três pessoas, tendo ditado o abandono de todos os pilotos que integravam o mundial desse ano.