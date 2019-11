Actualidade

Aos 34 anos trocou França por Chã das Caldeiras, perdeu tudo na fúria do vulcão pouco depois, mas ao fim de cinco anos Letícia não arredou pé da ilha cabo-verdiana do Fogo e reconstruiu tudo com o marido.

"É como o meu marido sempre disse: O vulcão tirou-nos o trabalho, mas voltará a dar. E assim foi", começou por contar, em conversa com a Lusa, Letícia Alfare Delorenzo, francesa de origem italiana, já com os movimentos limitados pelos seis meses de gravidez.

"Vai nascer aqui e será um filho do vulcão. Terá uma relação com esta terra como o seu pai", garante, numa conversa que alterna com os afazeres de uma pensão repleta de turistas e com vista para o 2.829 metros do pico mais alto do vulcão.