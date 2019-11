Actualidade

A sexta edição do festival Porto/Post/Doc começa hoje, num evento que, até 01 de dezembro, se abre "à multiplicidade das identidades" da atualidade.

"Em 2019 olhamos para dentro, que é o mesmo que dizer: o Porto/Post/Doc abre-se à multiplicidade das identidades. Como festival, olhar para dentro é projetar a luz da diversidade que nos compõe no escuro da sala. Todos os tempos dos filmes, longas, médias e curtas-metragens, puros documentários, impuras ficções, competições várias e animações. Mas para abrirmos as portas dos cinemas Rivoli e Passos Manuel tivemos antes de parar e refletir sem espelhos as nossas e as vossas identidades", pode ler-se na página do festival.

Distribuído por vários espaços do Porto e, este ano pela primeira vez, também por Braga, o Porto/Post/Doc tem entre os destaques de hoje a exibição, no Grande Auditório do Rivoli, de "Marianne & Leonard: Words of Love", de Nick Broomfield, sobre a relação entre o cantor e poeta Leonard Cohen e a sua "musa norueguesa" Marianne Ihlen.