Actualidade

A Exposição Internacional de Lisboa de 1998 (Expo'98) influenciou as intervenções urbanísticas realizadas nas duas últimas décadas em Portugal, inclusive através do programa Polis, segundo um projeto de investigação divulgado hoje pelo ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa.

"A Expo'98 foi vista como um laboratório de estratégias urbanísticas e arquitetónicas que, ao longo dos vinte anos seguintes, foram reproduzidas em transformações profundas que se verificaram de Bragança a Albufeira e, com particular intensidade, na Área Metropolitana de Lisboa (AML)", afirmou Paulo Tormenta Pinto, professor de arquitetura no ISCTE e coordenador do projeto de investigação "Grandes Trabalhos - Operações Arquitetónicas e Urbanísticas depois da Exposição Universal de Lisboa de 1998".

Além do impacto na AML, a Expo'98 funcionou como modelo para a requalificação urbana e ambiental de "mais de 30 cidades de norte a sul de Portugal", através do Polis - Programa de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental das Cidades, criado pelo Governo em 2000.