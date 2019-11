Actualidade

Os Prémios Internacionais Terras Sem Sombra distinguem este ano a 'cantaora' de flamenco Carmen Liñares, o arquiteto João de Almeida e o Jardim Botânico de Cabo Verde, divulgou hoje a organização.

Os prémios, nas categorias Música, Património Cultural e Biodiversidade são atribuídos pelo Festival homónimo, e serão entregues no próximo dia 30, no Centro Cultural de Campo Maior, no Alto Alentejo.

Cada distinguido recebe uma peça de autoria da artista plástica Tânia Gil. Na cerimónia de entrega está prevista a atuação de Carmen Liñares, acompanhada à guitarra flamenca por seu filho, Eduardo Espin Pacheco.