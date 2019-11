Actualidade

Parte dos 35 hectares do Parque Biológico de Gaia estão ocupados, desde há um mês, por uma Escola de Ciência Viva onde crianças convivem com mais de 1.000 animais de 200 espécies literalmente à distância de um braço.

A escola abriu a meio de outubro e está direcionada, no atual ano letivo, para os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Ao fim de quatro semanas, passaram pelo projeto cerca de 200 crianças de escolas do concelho. "No final deste ano letivo pretendemos ter recebido cerca de 1.500", indicou à agência Lusa, o coordenador da escola, Francisco Saraiva.

A Escola de Ciência Viva de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, está instalada no Parque Biológico, espaço com cerca de 35 hectares de área florestal, que pode ser explorado num percurso pavimentado de cerca de três quilómetros, ao longo dos quais estão aproximadamente 1.000 animais de duas centenas de espécies.