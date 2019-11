Actualidade

O realizador Miguel Filgueiras registou num documentário uma "trilogia" criativa da banda Black Bombaim, que trabalhou com três compositores diferentes, o que resultou igualmente numa tríade de capítulos que se estreiam no dia 27 no Porto/Post/Doc, no Porto.

O filme será exibido no festival de documentários no âmbito da secção "Transmission", dedicada à música, acompanhando o processo de criação da banda em conjunto com três compositores diferentes, dividindo o filme, assim, em três capítulos distintos, numa viagem guiada pela música.

Convidado pela editora Lovers & Lollypops para trabalhar "no seguimento de uma estética e linha de interesse, a da relação da música com o documentário experimental", o realizador Miguel Filgueiras acabou por voltar a operar neste campo, em que se sente "bastante confortável".