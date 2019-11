Actualidade

A edição 2020 da Romaria Nossa Senhora da Agonia vai decorrer entre 19 e 23 de agosto, em Viana do Castelo, anunciou hoje a comissão de festas.

De acordo com a data hoje publicada na página oficial da Romaria d'Agonia no Facebook, a edição do próximo ano terá os mesmos cinco dias de 2019.

Na edição 2019, segundo estimativas avançadas na altura à Lusa pela VianaFestas, entidade que organiza a festa, terão passado pela cidade "mais de 1,2 milhões de pessoas".