A consultora Fitch Solutions previu hoje que a moeda de Moçambique vá depreciar-se durante os próximos dois anos, sendo necessários 62,4 meticais este ano, 65,5 em 2020 e 68,5 para cada dólar em 2021.

"Esperamos que o metical passe por uma depreciação gradual nos próximos meses", escrevem os analistas do mesmo grupo que é dono da agência de 'rating' Fitch Ratings, que antecipa uma subida da inflação de 2,8% este ano para 5,1% em 2020.

Numa nota sobre a evolução do metical, enviada aos clientes e a que a Lusa teve acesso, os analistas escrevem que "depois das revelação do escândalo da dívida oculta, o corte de apoio por parte dos doadores internacionais levou a uma depreciação significativa do metical, que chegou a valer 78,6 por dólar em outubro de 2016".