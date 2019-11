Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) deverá confirmar em dezembro um pacote de ajuda financeira à República Democrática do Congo, suspenso desde 2012, por o Governo não ter fornecido informações sobre a venda de uma empresa mineira a um 'offshore'.

"As autoridades congolesas e a missão do FMI chegaram a um acordo sujeito a aprovação sobre políticas que poderiam fortalecer a estabilidade macroeconómica, reforçar as reservas internacionais e progredir nas reformas estruturais para lidar com os profundos problemas relacionados com a má governação, ambiente empresarial difícil e pobreza persistente", disse o chefe da missão, Mauricio Villafuerte.

O programa Facilidade Rápida de Crédito (Rapid Credit Facility - financiamento concessionado a países pobres altamente endividados), juntamente com um programa monitorizado pelos técnicos (Staff-Monitored Program - SMP) até ao final de maio de 2020, devem ser submetidos para aprovação pela administração do FMI em meados de dezembro, lê-se numa nota difundida pelo FMI.