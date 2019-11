PSD

A distrital de Lisboa do PSD não vai apoiar enquanto estrutura nenhum dos candidatos à liderança do partido, uma posição comunicada na reunião alargada deste órgão, que decorreu na sexta-feira à noite.

Fontes presentes no encontro disseram hoje à Lusa que esse foi o último ponto da ordem de trabalhos da reunião da Comissão Política Distrital alargada, com a presença de todas as concelhias, e que se tratou da comunicação formal pela nova direção eleita em 09 de novembro de uma posição já consensualizada internamente.

"Ficou claro que a distrital enquanto estrutura não apoiará nenhum dos candidatos", afirmou uma das fontes, explicando que existem apoiantes dos três candidatos que já se apresentaram à liderança do PSD, até entre os seus dirigentes.