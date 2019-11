Actualidade

O treinador do FC Porto afirmou hoje que Romário Baró e Pepe são os únicos indisponíveis para a receção ao Vitória de Setúbal, no domingo, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol.

Desta forma, na conferência de imprensa de antevisão do jogo, Sérgio Conceição apenas excluiu os lesionados para o encontro, deixando perceber que poderá contar com Marchesin, Uribe, Luis Días e Saravia, preteridos na visita ao Boavista, por alegado incumprimento do regulamento disciplinar.

"Vamos apresentar o 'onze' que acho mais em forma. Tendo em vista os jogadores que trabalharam para preparar este jogo. Todos os jogadores, à exceção do Romário [Baró] e do Pepe, estão disponíveis para serem convocados", revelou o técnico.