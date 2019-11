Macau/20 anos

O secretário-geral da Cáritas Macau disse em entrevista à Lusa que o território possui um dos maiores Produto Interno Bruto (PIB) 'per capita' do mundo, mas que a riqueza está mal distribuída.

"Somos muitos ricos 'per capita' mas a riqueza não está distribuída de acordo com o nosso desenvolvimento", lamentou Paul Pum, responsável da instituição desde 1991, primeiro enquanto assistente do diretor, depois de 2000 na qualidade de secretário-geral.

Para ilustrar a disparidade, Paul Pum deu o seguinte exemplo que respeita à evolução do território desde a passagem da administração para a China: "O Governo aumentou em 14 vezes, desde 1999, [a despesa] na área social, mas o preço da habitação cresceu 21 vezes".