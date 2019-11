Actualidade

O prazo para a desocupação do parque de campismo da praia de Faro termina hoje para que a autarquia possa avançar, na segunda-feira, com a tomada de posse daquele espaço, encerrado ao público desde 2003.

A Câmara de Faro anunciou na terça-feira a intenção de processar a Associação de Utentes e Amigos do Parque de Campismo de Faro e as pessoas que, até hoje, não desocupassem o parque, admitindo pedir uma indemnização caso não consiga avançar de imediato com a requalificação do espaço, cujo início já foi travado por uma providência cautelar.

Em 11 de novembro, a autarquia anunciou que iria tomar posse do parque de campismo da praia de Faro no dia 25 de novembro, após o Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé ter considerado improcedente a providência cautelar apresentada pelos utentes, num processo que se arrasta há vários anos.