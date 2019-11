Guiné-Bissau/Eleições

Armando Wanga Ialá chegou à assembleia de voto para escolher o próximo Presidente guineense às 05:00, conseguiu ser o primeiro da fila e espera que estas eleições possam "acabar com todos os problemas da Guiné-Bissau".

Este guineense, de 42 anos, teve, no entanto, de esperar meia hora até conseguir depositar o seu boletim na urna, que abriu às 07:00, porque a prioridade foi para os votos que chegaram em envelopes selados, seguindo-se os elementos da mesa.

Na assembleia de voto, colocada no passeio de uma esquina entre duas das principais avenidas do centro da capital guineense, Armando Ialá ainda teve de dar prioridade a uma senhora grávida e a um militar e um polícia, apesar de as forças de segurança terem votado antecipadamente, na quinta-feira.