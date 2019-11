Sem-Abrigo

Sónia e Paulo moraram mais de 10 anos em ruas de Lisboa, mas hoje vivem em casas do projeto "Housing First", que atribui habitações a sem-abrigo de longa duração, enquanto os ajuda a recuperar as suas vidas.

Atualmente, existem mais de 80 casas em Lisboa destinadas a este programa, mas a Câmara Municipal, que apoia o projeto, aprovou este mês a cedência de mais 100.

A primeira vez que uma equipa de apoio a sem-abrigo chegou ao pé de Sónia e lhe disse que tinha uma casa para ela, a mulher, a viver há 10 anos numa rua junto ao Bairro Alto, não acreditou.