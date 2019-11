Actualidade

Pelo menos seis pessoas morreram hoje após a queda de um avião sobre um bairro da cidade de Goma, no leste da República Democrática do Congo (RDCongo), informaram a companhia aérea e autoridades locais.

"Seis corpos acabaram de ser retirados e as equipas de socorro continuam a procurar" pessoas no local do acidente, disse o autarca de Goma, Timothée Muissa Kiesse, a um jornalista da agência de notícias AFP.

Um funcionário do aeroporto de Goma, Richard Mangolopa, disse que não haverá sobreviventes entre as 19 pessoas que estavam a bordo do avião.