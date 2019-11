Actualidade

Os 213 migrantes resgatados pelo navio humanitário "Ocean Viking", das organizações Médicos Sem Fronteiras (MSF) e SOS Mediterranée, vão desembarcar no porto de Messina, na Sicília, sul da Itália, nas próximas horas.

"O Ocean Viking recebeu autorização para desembarcar em Messina, na Sicília, com as 213 pessoas resgatadas que estão a bordo do navio", informou hoje os MSF nas redes sociais, avisando que as condições meteorológicas estão a piorar.

A organização não governamental acrescentou que os migrantes salvos pelos navios espanhóis Open Arms e Aita Mari também poderão desembarcar em breve.