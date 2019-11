Actualidade

Nos bancos da antiga escola primária do Sobral da Lagoa sentam-se agora idosos de várias aldeias do concelho de Óbidos para aprender com os bombeiros locais gestos aparentemente simples, mas que, numa emergência, podem salvar vidas.

Luísa Eusébio, de 93 anos, é a mais velha das cerca de 50 pessoas que ouvem atentamente o bombeiro Carlos Sousa explicar como devem proceder "numa emergência e como dar o alerta para o 112".

Entre a meia centena de idosos sentados na antiga sala de aulas, apenas Maria Rosa Henriques ligou "uma vez" o número de emergência, para "chamar uma ambulância porque estava a ter um enfarte".