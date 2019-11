Actualidade

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) aconselha os médicos de família a apresentar minutas de exclusão de responsabilidade por "exiguidade de meios" na sequência do anúncio do alargamento do horário do Agrupamento de Centros de Saúde de Almada-Seixal.

"De um dia para o outro pretendem impor, sem acordo dos médicos, quatro horas de trabalho depois de uma jornada de trabalho normal e ainda aos fins de semana, em consequência do encerramento da Urgência Pediátrica noturna do Hospital Garcia de Orta", afirma o SIM num comunicado publicado no seu 'site'.

O sindicato refere que depois de o Hospital de Setúbal ter tentado impor aos médicos que ultrapassassem o limite legal anual de horas extraordinárias, surge agora "mais uma tentativa no Agrupamento de Centros de Saúde de Almada-Seixal tentando obrigar os médicos de família a trabalho extraordinário superior ao limite legal diário durante a semana".