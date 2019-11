Actualidade

Três homens acorrentados, arrastando-se pelo deserto com uma pedra, repetindo uma tarefa sem perspetivas de a concluírem ou de a ela sobreviverem, dominam "Inimigos da Liberdade", peça a estrear na quarta-feira, no Teatro da Trindade, em Lisboa.

"Inimigos da Liberdade - Peça para três escravos", a representar na sala Estúdio do Trindade, é um texto de Manuel Pureza - que também o encena --, com o qual venceu a edição de 2018/2019 do prémio Miguel Rovisco Novos Textos Teatrais do teatro da Fundação Inatel, e assinala a estreia do realizador no trabalho para palco.

Carregar uma pedra gigante de um lado para o outro é a única função dos três homens, numa alusão ao mito de Sísifo. Mas quando a pedra encrava, deparam-se com o drama de quem, no meio de nenhures, fica a meio de uma tarefa sem perspetivas de a concluir, de lhe sobreviver ou de sequer equacionar por que motivo a desempenha. E é esse o momento de "Inimigos da Liberdade".