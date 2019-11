Actualidade

"Inimigos da Liberdade - Peça para três escravos", que o realizador Manuel Pureza estreia na quarta-feira, no Teatro da Trindade, em Lisboa, tem "a ver com aquele princípio" de felicidade, de esta não ser um projeto, afirmou.

A felicidade teria de ser agora, segundo o encenador, reconhecendo que "Inimigos da Liberdade" diz também respeito a uma geração que trabalha há 20 anos, doze horas por dia, a ganhar pouco mais do que o ordenado mínimo, sem relação com as suas qualificações. Gente que tem medo de que venham outros substitui-los, que não tem tempo para si própria.

A peça reúne três atores em palco, que empurram uma pedra, agrilhoados, perdidos num deserto, até ao momento em que não conseguem prosseguir a sua missão sem sentido, e se sentem perdidos.