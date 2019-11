Guiné-Bissau/Eleições

A porta-voz da Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau, Felisberta Vaz, disse hoje que o processo de votação está decorrer com normalidade e que apenas se registou um problema com a tinta indelével, que já foi ultrapassado.

"O processo de votação está a decorrer com toda a normalidade, apenas se constatou a lenta reação da tinta indelével nos dedos dos eleitores que não deve constituir nenhum alarme pois existem outros mecanismos de controlo e de segurança do voto do eleitor para não permitir a duplicidade do voto", afirmou Felisberta Vaz, que é também secretária-executiva adjunta da CNE guineense.

Felisberta Vaz disse que a "situação da tinta indelével" já foi esclarecida pelas comissões regionais de eleições e "definitivamente ultrapassada", o que permitiu o regular funcionamento das mesas de voto e com adesão progressiva dos eleitores às urnas.