Guiné-Bissau/Eleições

O primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, considerou hoje que as eleições presidenciais são importantes, mas não irão resolver os problemas do país "de forma mágica".

"Não são as eleições que irão resolver o problema de uma forma mágica, mas são um ato muito importante porque vão permitir instalar um Presidente que irá contribuir, em principio, para a estabilização do nosso país", disse o chefe do Governo, em declarações aos jornalistas depois de ter votado.

Mais de 760 mil eleitores são hoje chamados a votar nas eleições presidenciais na Guiné-Bissau, escolhendo entre 12 candidatos quem irá suceder a José Mário Vaz, que se recandidata ao cargo.